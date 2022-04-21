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Макрон выразил готовность поехать в Киев

Макрон выразил готовность поехать в Киев Президент Франции Эммануэль Макрон готов снова отправиться в Киев, однако этот визит возможен будет тогда, когда он сможет поспособствовать прогрессу в урегулировании.
Другие страны
21 апреля 2022 г. 11:49
Макрон выразил готовность поехать в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон готов снова отправиться в Киев, однако этот визит возможен будет тогда, когда он сможет поспособствовать прогрессу в урегулировании.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель французского кабмина Габриэль Атталь.

"Президент Макрон говорил, что он готов снова отправиться в Киев, когда в этом будет смысл, когда этот визит сможет способствовать прогрессу в урегулировании", - сказал Атталь в эфире телеканала France Info. При этом он ушел от ответа на вопрос о том, может ли такой визит стать первым в случае переизбрания Макрона на пост главы государства.

Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

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Версия на английском языке Macron says ready to go to Kyiv

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