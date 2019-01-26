Франция, Германия и Испания выдвинули ультиматум Мадуро

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул требования поводу признания президента Венесуэлы. Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter.
Он заявил, что если в течение восьми дней не будут объявлены выборы, Париж признает главой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
"Венесуэльский народ должен иметь право свободно решать свою судьбу", — написал Макрон.
По сообщению Reuters, c соответствующим требованием также выступили в Германии и Испании.
Председатель парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе.
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