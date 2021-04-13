Макрон встретится с Зеленским 16 апреля в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским 16 апреля за рабочим завтраком в Елисейском дворце.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским 16 апреля за рабочим завтраком в Елисейском дворце.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник газета Le Figaro со ссылкой на источник в администрации французского лидера.

"Президент Макрон примет в пятницу украинского коллегу на фоне роста напряженности на Украине в связи с усилением российского военного присутствия на ее границе", - отмечает издание на своем сайте.

"Два президента проведут переговоры во время рабочего завтрака в Елисейском дворце", - подчеркнула газета.