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Макрон встретится с Зеленским 16 апреля в Париже

Макрон встретится с Зеленским 16 апреля в Париже Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским 16 апреля за рабочим завтраком в Елисейском дворце.
Другие страны
13 апреля 2021 г. 18:15
Макрон встретится с Зеленским 16 апреля в Париже
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским 16 апреля за рабочим завтраком в Елисейском дворце.

Как передает Report, об этом сообщила во вторник газета Le Figaro со ссылкой на источник в администрации французского лидера.

"Президент Макрон примет в пятницу украинского коллегу на фоне роста напряженности на Украине в связи с усилением российского военного присутствия на ее границе", - отмечает издание на своем сайте.

"Два президента проведут переговоры во время рабочего завтрака в Елисейском дворце", - подчеркнула газета.

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