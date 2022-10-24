Макрон встретился с новым премьером Италии

Основные темы общих европейских интересов - от энергетики до помощи Украине - обсудили в ходе неформальной встречи в итальянской столице новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Основные темы общих европейских интересов - от энергетики до помощи Украине - обсудили в ходе неформальной встречи в итальянской столице новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба итальянского премьера.

Собеседники согласились продолжать совместную работу над основными общими вызовами на европейском уровне при взаимном уважении национальных интересов.

"В ходе встречи, прошедшей в неформальной обстановке, обсуждались все основные европейские досье: необходимость найти общее решение проблеме дорогой энергии, поддержка Украины, сложная экономическая ситуация, управление миграционными потоками. Председатель Совмина Италии и президент Франции согласились продолжить сотрудничество в работе над решением больших общих задач на европейском уровне и с учетом взаимных национальных интересов", - говорится в сообщении.

Отметим, что Макрон принял в воскресенье участие в открытии международного форума "Воззвание к миру", организованного католической общиной Святого Эгидия. В понедельник французского лидера примет на аудиенции Папа Римский Франциск.