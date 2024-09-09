Макрон вопреки мнению экспертов поддержал замену витражей в Нотр-Даме на современные

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал заменить часть исторических витражей в соборе Парижской Богоматери на современные, несмотря на рекомендации экспертов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал заменить часть исторических витражей в соборе Парижской Богоматери на современные, несмотря на рекомендации экспертов.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Cnews.

Отмечается, что при пожаре 2019 года оригинальные витражи не пострадали, и предложение Макрона вызвало критику во Франции. Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре в июле 2024 года единогласно запретила установку современных витражей. В комиссии указали на требования Международной хартии по сохранению и восстановлению исторических памятников.

Несмотря на это, заявили в Министерстве культуры страны, президент продолжил поддержку проекта по замене витражей. Свои варианты замены предложат восемь современных художников.

В декабре 2023 года объявлен конкурс на создание шести современных витражей для боковых капелл собора, чтобы отразить в убранстве Нотр-Дама не только былые эпохи, но и современность.

В 2020 году члены комиссии уже опротестовали замену рухнувшего шпиля собора на современный, как предлагал Макрон.

Нотр-Дам-де-Пари загорелся 15 апреля 2019 года. В результате пожара полностью сгорела и обрушилась крыша вместе со знаменитым шпилем и часами. Реконструкция собора началась в 2022 году после двухлетней подготовительной работы.