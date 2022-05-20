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Макрон: Война в Украине может расшириться на другие страны

Макрон: Война в Украине может расшириться на другие страны Франция не исключает, что война в Украине может распространиться на соседние страны.
Другие страны
20 мая 2022 г. 08:46
Макрон: Война в Украине может расшириться на другие страны

Франция не исключает, что война в Украине может распространиться на соседние страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного брифинга с президентом Молдовы Майей Санду в Елисейском дворце.

"Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны", - сказал Макрон.

По его словам, Франция, "намерена с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдовы".

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Версия на азербайджанском языке Makron: "Müharibə Ukrayna ilə qonşu ölkələrə də yayıla bilər"

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