Макрон: Война в Украине может расшириться на другие страны

Франция не исключает, что война в Украине может распространиться на соседние страны.

Франция не исключает, что война в Украине может распространиться на соседние страны.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместного брифинга с президентом Молдовы Майей Санду в Елисейском дворце.

"Недавние инциденты в Приднестровье показывают, что нельзя исключать распространения конфликта на соседние страны", - сказал Макрон.

По его словам, Франция, "намерена с особым вниманием следить за ситуацией с региональной безопасностью и любым возможным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Молдовы".