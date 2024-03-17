Макрон вновь не исключил участия французских военных в наземной операции в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности проведения Парижем наземных операций в Украине в какой-то момент.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает возможности проведения Парижем наземных операций в Украине в какой-то момент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом французский лидер сказал в интервью в воскресном номере газеты Le Parisien

"Возможно, в определенный момент, а я этого не желаю и не буду это инициировать, придется провести операции на месте, какими бы они ни были, чтобы противостоять российским войскам, - отметил он. - Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать".

По словам Макрона, "многие страны Европы, отнюдь не малые, полностью поддерживают линию Франции".

"Мы обязаны готовиться к любым сценариям. Было бы ошибкой этого не делать. Я убежден, что при любом из этих сценариев каждый взял бы на себя ответственность, исходя из выбранной им модели", - заявил Макрон.

Французский лидер 26 февраля сообщил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных государств обсуждали дальнейшую поддержку Киева в войне с Москвой, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск в Украину. По его словам, участникам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, однако в будущем такого сценария исключать нельзя.

Позже Макрон дополнил свое заявление, пояснив, что "не исключать что-то не означает делать это".