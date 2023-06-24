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Макрон внимательно следит за ситуацией в России

Макрон внимательно следит за ситуацией в России Президент Франции Эмманюэль Макрон внимательно следит за ситуацией в России.
Другие страны
24 июня 2023 г. 12:55
Макрон внимательно следит за ситуацией в России

Президент Франции Эмманюэль Макрон внимательно следит за ситуацией в России.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщила его пресс-служба.

"Президент очень внимательно следит за ситуацией. Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке Украины", - сказали в Елисейском дворце.

Вчера, 23 июня, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании, а на следующий день заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

ФСБ HA возбудила уголовное дело. В Москве, в Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции.

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Версия на английском языке Macron following situation in Russia very closely: Elysee

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