Макрон внимательно следит за ситуацией в России

Президент Франции Эмманюэль Макрон внимательно следит за ситуацией в России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон внимательно следит за ситуацией в России.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщила его пресс-служба.

"Президент очень внимательно следит за ситуацией. Мы по-прежнему сосредоточены на поддержке Украины", - сказали в Елисейском дворце.

Вчера, 23 июня, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании, а на следующий день заявил, что ЧВК взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

ФСБ HA возбудила уголовное дело. В Москве, в Воронежской и Московской областях ввели режим контртеррористической операции.