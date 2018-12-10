Макрон в понедельник выступит с обращением к гражданам - ФОТО

Париж. 10 декабря. REPORT.AZ/ Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник вечером выступит с обращением к согражданам по поводу не прекращающихся уже месяц акций протеста.

Как сообщает западно-европейское бюро Report, телеобращение запланировано на 23:00 по бакинскому времени.

В правительстве Франции пояснили, что глава государства планирует объявить о ряде мер, вступающих в силу немедленно. Они будут нацелены на решение финансовых и иных проблем, на которые жалуются демонстранты.

Ранее во Франции задержали 1726 человек на акциях жёлтых жилетов.