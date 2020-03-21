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Макрон: В Иране освободили французского гражданина

Макрон: В Иране освободили французского гражданина

© Iran Front Page

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об освобождении в Иране французского гражданина Ролана Маршаля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном администрацией французского лидера сообщении.

"Президент республики рад объявить об освобождении Ролана Маршаля, задержанного в Иране в июне. Он прибудет во Францию в эту субботу в середине дня", - отмечается в сообщении.

Отметим, что ранее французские власти освободили иранского заключенного Джалала Рухолланежада, который отбывал наказание за попытку обхода санкций США в отношении Тегерана.

Д.Рухолланежад пробыл во французской тюрьме около одного года и был накануне освобожден. Заключенный был арестован по запросу властей США, однако в результате сотрудничества Франции с судебными органами Ирана решение было пересмотрено.

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