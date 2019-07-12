​Макрон в ближайшее время может посетить Ирак

Президент Франции Эманюэль Макрон в ближайшие месяцы может совершить визит в Ирак.

Как передаёт Report, oб этом в четверг сообщили в Елисейском дворце по итогам переговоров французского лидера с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.

"Президент республики принял в среду, 10 июля, президента Курдского автономного района Нечирвана Барзани в Елисейском дворце, - информировали в администрации президента Франции. - Он поздравил его с недавним избранием на пост главы региона и с созданием нового регионального правительства Иракского Курдистана". Глава республики, "напомнив о приверженности Франции единству и суверенитету Ирака, уважая все его компоненты" приветствовал "прогресс в диалоге между Багдадом и Эрбилом". Как подчеркивается в коммюнике, Макрон "заявил, что хочет посетить Ирак в ближайшие месяцы".

Французский лидер также отметил, что "Франция будет продолжать поддерживать регион, как и весь Ирак, в борьбе с терроризмом".