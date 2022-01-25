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Макрон в ближайшие дни переговорит по телефону с Путиным и Зеленским

Макрон в ближайшие дни переговорит по телефону с Путиным и Зеленским Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Другие страны
25 января 2022 г. 03:05
Макрон в ближайшие дни переговорит по телефону с Путиным и Зеленским
Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшие дни намерен провести телефонные переговоры по ситуации вокруг Украины с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам видеоконференции Макрона с лидерами США и НАТО.

"Президент республики, который в ближайшие дни переговорит по телефону с президентом Путиным и с президентом Зеленским, полон решимости использовать все дипломатические ресурсы, чтобы сохранить стабильность в Европе, проявить солидарность и готовность поддержать страны ЕС, озабоченные своей безопасностью", - подчеркнули в администрации французского лидера.

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Версия на азербайджанском языке Makron yaxın günlərdə Putin və Zelenski ilə danışıqlar aparacaq

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