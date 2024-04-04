О нас

Макрон: У Франции есть "полезная информация" об организации теракта в Crocus City Hall

Макрон: У Франции есть "полезная информация" об организации теракта в Crocus City Hall Французская сторона располагает полезной информацией об организации теракта в Crocus City Hall.
Другие страны
4 апреля 2024 г. 17:17

Французская сторона располагает полезной информацией об организации теракта в Crocus City Hall.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ об этом на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя телефонный разговор министров обороны РФ и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню.

"Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера, потому что… прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта", - сказал он.

Теракт в произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди, ворвавшиеся в комплекс, открыли стрельбу по посетителям и рабочему персоналу. После этого они подожгли здание и скрылись на автомобиле. Вскоре предполагаемые террористы были задержаны. По сообщению ФСБ, они направлялись к украинской границе.

По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, пострадало более 500.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Главный секретарь МВД Болгарии объявил о своей отставке
Главный секретарь МВД Болгарии объявил о своей отставке
4 апреля 2024 г. 16:37
Премьер-министр Румынии выступил за объединение с Молдовой
Премьер-министр Румынии выступил за объединение с Молдовой
4 апреля 2024 г. 16:14
Швейцария дала согласие на открытие офиса НАТО в Женеве
Швейцария дала согласие на открытие офиса НАТО в Женеве
4 апреля 2024 г. 15:26
Финляндия продлила закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления
Финляндия продлила закрытие границы с Россией до дальнейшего уведомления
4 апреля 2024 г. 15:18
Глава МИД Эстонии призвал союзников по НАТО к передаче Украине системы Patriot
Глава МИД Эстонии призвал союзников по НАТО к передаче Украине системы Patriot
4 апреля 2024 г. 15:00
Правящая партия Японии утвердила наказание для 39 депутатов из-за финансового скандала
Правящая партия Японии утвердила наказание для 39 депутатов из-за финансового скандала
4 апреля 2024 г. 14:05
Службы безопасности Израиля предотвратили теракты ИГ в Иерусалиме
Службы безопасности Израиля предотвратили теракты ИГ в Иерусалиме
4 апреля 2024 г. 13:25
В Германии проверяют 400 полицейских на причастность к экстремизму
В Германии проверяют 400 полицейских на причастность к экстремизму
4 апреля 2024 г. 12:40
Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану
Главу канцелярии президента Польши взяли под охрану
4 апреля 2024 г. 11:45
Польские фермеры стали блокировать дома депутатов Сейма
Польские фермеры стали блокировать дома депутатов Сейма
4 апреля 2024 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi