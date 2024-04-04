Макрон: У Франции есть "полезная информация" об организации теракта в Crocus City Hall

Французская сторона располагает полезной информацией об организации теракта в Crocus City Hall.

Французская сторона располагает полезной информацией об организации теракта в Crocus City Hall.

Как передает Report со ссылкой на французские СМИ об этом на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя телефонный разговор министров обороны РФ и Франции Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню.

"Я действительно попросил директора служб и соответствующего министра провести переговоры технического характера, потому что… прежде всего, чтобы выразить солидарность, и потому что мы располагаем полезной информацией, не буду ее раскрывать здесь, о происхождении и организации этого теракта", - сказал он.

Теракт в произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди, ворвавшиеся в комплекс, открыли стрельбу по посетителям и рабочему персоналу. После этого они подожгли здание и скрылись на автомобиле. Вскоре предполагаемые террористы были задержаны. По сообщению ФСБ, они направлялись к украинской границе.

По последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, пострадало более 500.