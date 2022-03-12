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Макрон: У ЕС нет возможности для ускоренного приема новых стран в сообщество

Макрон: У ЕС нет возможности для ускоренного приема новых стран в сообщество Перед приемом Молдовы и других стран в ЕС, нужно переосмыслить политическую организацию Европы.
Другие страны
12 марта 2022 г. 03:10
Макрон: У ЕС нет возможности для ускоренного приема новых стран в сообщество

Перед приемом Молдовы и других стран в ЕС, нужно переосмыслить политическую организацию Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, так считает президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Ответ - нет", - сказал Макрон о возможности ускоренного приема в ЕС в нынешних условиях Модову, стран Западных Балкан, также как Украина заявивших о своем желании присоединиться к сообществу. "Мы должны в ближайшие месяцы глубоко переосмыслить, что сегодня представляет собой наша Европа, - сказал Макрон. - Нужно подумать, как мы организуем более широкую Европу".

Вместе с тем, французский лидер в числе стран, которые претендуют на вступление в ЕС, назвал Молдову, "хрупкой страной, с проблемой с Приднестровьем, влиянием внешних сил, зависимостью от российского газа и наплывом беженцев".

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Версия на азербайджанском языке Makron: “Aİ-nin yeni ölkələrin təşkilata qəbulunu sürətləndirmək imkanı yoxdur”

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