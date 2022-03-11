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Макрон: Требования Путина по Украине неприемлемы

Макрон: Требования Путина по Украине неприемлемы Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми требования президента РФ Владимира Путина, которые тот выдвигает для прекращения войны в Украине.
Другие страны
11 марта 2022 г. 08:48
Макрон: Требования Путина по Украине неприемлемы

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми требования президента РФ Владимира Путина, которые тот выдвигает для прекращения войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил перед началом саммита лидеров ЕС в Версале.

"Я должен быть реалистом. Мы постоянно вовлечены в переговоры с президентом Путиным. До последних минут перед началом войны, и после его оглашения начать войну, мы пытаемся вести переговоры и добиться прекращения огня. Но я должен признаться, что условия, которые выдвинул Путин, неприемлемы для любого", - сказал Макрон.

По его словам, на сегодня вопрос заключается в том, готов ли Путин в принципе сейчас вести откровенные переговоры и что-то предложить.

"Но сегодня я смотрю на факты, и факты такие: Россия решила начать войну, она бомбит Украину, бомбит гражданских и параллельно ведет переговоры. Но эти переговоры ни к чему не приводят. Скажу честно, я не вижу возможности прекращения огня в ближайшие часы", - добавил французский лидер.

В то же время Макрон считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС со страной, которая находится в состоянии войны.

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Версия на английском языке Macron calls Putin's demands on Ukraine unacceptable 
Версия на азербайджанском языке Makron: “Putinin Ukrayna ilə bağlı tələbləri qəbuledilməzdir”

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