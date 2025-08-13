Макрон: Трамп намерен добиваться прекращения огня в Украине на саммите РФ и США

Президент США Дональд Трамп намерен на саммите на Аляске 15 августа добиваться прекращения огня в Украине.

Как передает Report, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам онлайн-встречи с европейскими лидерами и Трампом.

"Главная цель президента США на встрече с президентом России на Аляске - попросить о прекращении огня", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в соцсети X.

Французский лидер также напомнил европейскую позицию, согласно которой территориальные вопросы должны обсуждаться только при участии Украины. "Дискуссий об обмене территориями (на онлайн-встрече с Трампом - ред.) не было", - отметил президент Франции.

Говоря о возможности введения новых санкций, Макрон заявил, что "ничего не исключено".