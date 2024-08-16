Макрон созвал лидеров парламентских групп для обсуждения нового правительства 23 августа

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил лидеров фракций Национального собрания (нижней палаты парламента) на встречу, которая будет посвящена формированию нового правительства республики.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил лидеров фракций Национального собрания (нижней палаты парламента) на встречу, которая будет посвящена формированию нового правительства республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Agence France-Presse.

"Назначение премьер-министра произойдет после этих консультаций и на основе их итогов", - передает AFP слова администрации французского лидера.

Отмечается, что Макрон рассчитывает через эти консультации "продвинуться к формированию максимально широкого и стабильного большинства [в парламенте], которое будет служить интересам страны".

Президент Франции назначил досрочные выборы в Национальное собрание 9 июня после поражения президентской коалиции на выборах в Европарламент.

По итогам второго тура большинство мандатов (182) получила левая коалиция "Новый народный фронт", оставив позади правящий альянс "Вместе за республику" (168).

Национальное объединение, фаворит первого тура, финишировало на выборах лишь третьим, получив вместе с союзниками из числа "Республиканцев" 143 места.

После выборов Атталь подал в отставку, которую Макрон принял, попросив правительство Атталя продолжать работу до формирования нового кабинета министров.