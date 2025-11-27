Макрон сообщил о семи погибших из-за схода оползня на острове Таити
- 27 ноября, 2025
- 16:05
Семь человек погибли в результате схода крупного оползня на острове Французской Полинезии - Таити, есть пропавшие без вести.
Как передает Report, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х.
"Я выражаю семьям, пострадавшим в трагедии в Афаахити, всю поддержку нации: семь человек погибли, а некоторые по-прежнему числятся пропавшими без вести", - написал он.
По его словам, ведутся поиски пропавших без вести в районе схода оползня.
Верховный комиссариат Франции во Французской Полинезии ранее сообщил о сходе оползня в расположенной на Таити коммуне Афаахити. Для помощи пострадавшим были привлечены службы спасения, военный вертолет, жандармерия и полиция. Как сообщили в комиссариате, девять человек пропали без вести, два дома оказались засыпаны.
J’adresse aux familles touchées par le drame d’Afaahiti tout le soutien de la Nation, alors que sept vies ont été perdues et que des personnes restent portées disparues.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 27, 2025
Je salue l’engagement des sauveteurs, pompiers, gendarmes, des équipes communales, de Tavana,…