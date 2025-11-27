Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Макрон сообщил о семи погибших из-за схода оползня на острове Таити

    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 16:05
    Макрон сообщил о семи погибших из-за схода оползня на острове Таити

    Семь человек погибли в результате схода крупного оползня на острове Французской Полинезии - Таити, есть пропавшие без вести.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон в соцсети Х.

    "Я выражаю семьям, пострадавшим в трагедии в Афаахити, всю поддержку нации: семь человек погибли, а некоторые по-прежнему числятся пропавшими без вести", - написал он.

    По его словам, ведутся поиски пропавших без вести в районе схода оползня.

    Верховный комиссариат Франции во Французской Полинезии ранее сообщил о сходе оползня в расположенной на Таити коммуне Афаахити. Для помощи пострадавшим были привлечены службы спасения, военный вертолет, жандармерия и полиция. Как сообщили в комиссариате, девять человек пропали без вести, два дома оказались засыпаны.

