Макрон сообщил о намерении отправить в Новую Каледонию бронетехнику и вертолеты

Власти Франции направят дополнительные бронемобили и вертолеты в Новую Каледонию, чтобы пресечь насилие и восстановить порядок на архипелаге.

Власти Франции направят дополнительные бронемобили и вертолеты в Новую Каледонию.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам визита в Новую Каледонию.

Президент Франции подчеркнул, что для подавления протестов задействованы 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов, в том числе 130 служащих спецподразделений полиции и жандармерии RAID и GIGN.

"Главная задача - возвращение спокойствия и порядка в кратчайшие сроки", - сказал Макрон.

13 мая в Новой Каледонии начались протесты, которые были инициированы предлагаемой поправкой в конституцию, предусматривающей предоставление широких избирательных прав на провинциальных выборах жителям Франции, проживающим на острове более 10 лет.

Демонстранты неоднократно подчеркивали недопустимость внесения французским правительством законодательных изменений без учета позиции местного населения и сообщали, что это противоречит Нумейскому соглашению, подписанному в 1998 году между Францией и Новой Каледонией.

На фоне бурных протестов в Нумеа, столице Новой Каледонии, французские власти ввели комендантский час и запретили проведение массовых мероприятий, полиция неоднократно применяла силу в отношении демонстрантов.

По последним данным, число погибших в ходе беспорядков в Новой Каледонии возросло до шести.