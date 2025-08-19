О нас

Макрон сомневается, что Путин "готов сейчас добиться мира" в Украине

19 августа 2025 г. 10:28
Макрон сомневается, что Путин готов сейчас добиться мира в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что он скептически относится к готовности президента РФ Владимира Путина положить конец войне в Украине.

Как передает Report, об этом Макрон заявил в интервью NBC News после переговоров в Белом доме.

“Глядя на ситуацию и факты, я не вижу, чтобы президент Путин сейчас был особенно готов к миру”,- сказал он.

По его словам, США должны оказать давление на Россию, чтобы найти решение, включая введение дополнительных санкций.

"Если не будет прогресса на двусторонней встрече, о которой объявил президент США Дональд Трамп между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, и если трехсторонняя встреча провалится, то нам придется усилить санкции, вторичные и первичные санкции", - подчеркнул Макрон.

Французский президент после встречи с Трампом, Зеленским и ведущими европейскими лидерами, заявил, что Украине необходимо предоставить гарантии безопасности, чтобы предотвратить любые нападения со стороны России в будущем, которые могут затянуть конфликт или спровоцировать новую войну.

"Если вы заключите любое мирное соглашение без гарантий безопасности, то Россия никогда не выполнит свои слова и никогда не выполнит свои обязательства", - считает Макрон.

По его словам, обнадеживает тот факт, что Трамп отметил, что одним из ключевых моментов его встречи с Путиным 15 августа на Аляске было принятие им гарантий безопасности для Украины.

На вопрос о возможности прекращения огня Макрон ответил: "Я очень надеюсь", отметив, что Россия наносила удары по Украине даже в то время, когда делегация мировых лидеров находилась в США.

