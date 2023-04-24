Макрон: Ситуация с ценами на продовольствие во Франции будет сложной

Повышенный рост цен на продукты питания во Франции будет сохраняться до конца лета.

Повышенный рост цен на продукты питания во Франции будет сохраняться до конца лета.

Как передает Report, об этом президент республики Эмманюэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien.

"Я буду откровенным: ситуация с ценами на продовольствие будет тяжелой до конца лета, - сказал Макрон. - Ключевое решение - это рост зарплат".

Французский лидер отметил, что власти намерены продолжить повышение минимальной зарплаты, за которым должен последовать общий рост заработной платы. По его словам, индексация зарплаты должна стать предметом диалога, в котором ключевую роль должны играть работодатели.

По данным радиостанции France Info, в марте рост цен на продовольствие в годовом исчислении составил 15,9% по сравнению с 14,8% в феврале.