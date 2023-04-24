О нас

Макрон: Ситуация с ценами на продовольствие во Франции будет сложной

Макрон: Ситуация с ценами на продовольствие во Франции будет сложной Повышенный рост цен на продукты питания во Франции будет сохраняться до конца лета.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 02:46
Макрон: Ситуация с ценами на продовольствие во Франции будет сложной

Повышенный рост цен на продукты питания во Франции будет сохраняться до конца лета.

Как передает Report, об этом президент республики Эмманюэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien.

"Я буду откровенным: ситуация с ценами на продовольствие будет тяжелой до конца лета, - сказал Макрон. - Ключевое решение - это рост зарплат".

Французский лидер отметил, что власти намерены продолжить повышение минимальной зарплаты, за которым должен последовать общий рост заработной платы. По его словам, индексация зарплаты должна стать предметом диалога, в котором ключевую роль должны играть работодатели.

По данным радиостанции France Info, в марте рост цен на продовольствие в годовом исчислении составил 15,9% по сравнению с 14,8% в феврале.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Китай заберет панду - посланца дружбы из США на родину
Китай заберет панду - посланца дружбы из США на родину
24 апреля 2023 г. 03:16
В Кении обнаружили 47 тел членов религиозной секты
В Кении обнаружили 47 тел членов религиозной секты
24 апреля 2023 г. 01:19
Замминистра финансов США обсудил в Европе борьбу с обходом антироссийских санкций
Замминистра финансов США обсудил в Европе борьбу с обходом антироссийских санкций
24 апреля 2023 г. 00:07
Число жертв столкновений в Судане возросло до 420
Число жертв столкновений в Судане возросло до 420
23 апреля 2023 г. 23:22
Economist: Часть переданных Киеву истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти
Economist: Часть переданных Киеву истребителей МиГ-29 разбирают на запчасти
23 апреля 2023 г. 21:39
Глава МИД Тайваня: Военный конфликт на острове нарушил бы 40% мировой торговли
Глава МИД Тайваня: Военный конфликт на острове нарушил бы 40% мировой торговли
23 апреля 2023 г. 20:54
Неизвестные напали на тюрьму в Хартуме
Неизвестные напали на тюрьму в Хартуме
23 апреля 2023 г. 20:27
Страны Балтии вызовут представителей КНР из-за высказываний китайского посла в Париже
Страны Балтии вызовут представителей КНР из-за высказываний китайского посла в Париже
23 апреля 2023 г. 19:55
Нидерланды закрыли посольство в Хартуме
Нидерланды закрыли посольство в Хартуме
23 апреля 2023 г. 19:43
Журналист УНИАН Дмитрий Хилюк более года находится в плену РФ
ВидеоЖурналист УНИАН Дмитрий Хилюк более года находится в плену РФ
23 апреля 2023 г. 19:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi