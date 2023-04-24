Макрон: Ситуация с ценами на продовольствие во Франции будет сложной

Повышенный рост цен на продукты питания во Франции будет сохраняться до конца лета.
Как передает Report, об этом президент республики Эмманюэль Макрон заявил в интервью газете Le Parisien.
"Я буду откровенным: ситуация с ценами на продовольствие будет тяжелой до конца лета, - сказал Макрон. - Ключевое решение - это рост зарплат".
Французский лидер отметил, что власти намерены продолжить повышение минимальной зарплаты, за которым должен последовать общий рост заработной платы. По его словам, индексация зарплаты должна стать предметом диалога, в котором ключевую роль должны играть работодатели.
По данным радиостанции France Info, в марте рост цен на продовольствие в годовом исчислении составил 15,9% по сравнению с 14,8% в феврале.