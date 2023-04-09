Макрон: Сегодня Европа больше зависима от США, Катара и других

Европа в последние годы стала больше зависеть от США, однако она должна усиливать свою стратегическую автономию и не зависеть от экстерриториальности доллара.

Европа в последние годы стала больше зависеть от США, однако она должна усиливать свою стратегическую автономию и не зависеть от экстерриториальности доллара.

Как передает Report, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Les Echos.

"Сражения, которые предстоит вести сегодня, заключаются, с одной стороны, в ускорении нашей стратегической автономии, а с другой стороны, - в обеспечении финансирования наших экономик. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы настаивать на одном моменте: мы не должны зависеть от экстерриториальности доллара", - сказал он.

"Мы, безусловно, увеличили нашу зависимость от Соединенных Штатов в области энергетики, но в логике диверсификации, потому что мы слишком зависели от российского газа. Сегодня - это факт, что мы больше зависим от США, Катара и других", - рассказал президент, выразив мнение, что такая диверсификация "была необходима".