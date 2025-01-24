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Макрон намерен сделать заявление по вопросу аварийного состояния Лувра

Макрон намерен сделать заявление по вопросу аварийного состояния Лувра Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник выступит у Лувра с заявлением по ухудшившемуся состоянию музея.
Другие страны
24 января 2025 г. 17:08
Макрон намерен сделать заявление по вопросу аварийного состояния Лувра

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник выступит у Лувра с заявлением по ухудшившемуся состоянию музея.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Елисейском дворце.

"Между президентством, Министерством культуры и Лувром ведутся дискуссии, и глава государства намерен заняться этим вопросом в ближайшее время", — заявили в дворце.

Отметим, что 13-ого января директор музея Лоранс Де Кар направила министру культуры Франции Рашиде Дати конфиденциальную записку в которой сообщила, что Лувр нуждается в серьезном ремонте из-за сильной изношенности здания.

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Версия на азербайджанском языке Makron Luvr muzeyinin qəzalı vəziyyəti ilə bağlı bəyanat verəcək

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