Макрон намерен сделать заявление по вопросу аварийного состояния Лувра

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник выступит у Лувра с заявлением по ухудшившемуся состоянию музея.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник выступит у Лувра с заявлением по ухудшившемуся состоянию музея.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Елисейском дворце.

"Между президентством, Министерством культуры и Лувром ведутся дискуссии, и глава государства намерен заняться этим вопросом в ближайшее время", — заявили в дворце.

Отметим, что 13-ого января директор музея Лоранс Де Кар направила министру культуры Франции Рашиде Дати конфиденциальную записку в которой сообщила, что Лувр нуждается в серьезном ремонте из-за сильной изношенности здания.