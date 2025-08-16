Макрон: Россия установила тенденцию не выполнять свои же обязательства

О нас

Другие страны
16 августа 2025 г. 20:50
За последние десятилетия в России стало тенденцией не соблюдать свои собственные обязательства.

Как передает Report, об этом написал президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X, комментируя итоги встречи лидеров РФ и США в Анкоридже по завершению российско-украинской войны.

В публикации он прокомментировал сегодняшнюю координационную встречу с президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими партнерами после саммита на Аляске.

"Будет важно извлечь все уроки из последних 30 лет, в частности из хорошо установленной тенденции России не соблюдать свои собственные обязательства", - отметил он.

Макрон указал, что мир в Украине требует незыблемых гарантий безопасности, для выработки которых "коалиция желающих" проведет срочную встречу 17 августа в онлайн-формате при участии США в 17:00 по Баку. Председателями на ней будут премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон. Речь пойдет о дальнейших этапах в рамках дискуссии о мире в Украине.

"Мы едины в заявлении, что необходимо продолжать поддерживать Украину и сохранять давление на Россию, пока продолжается ее агрессивная война и до тех пор, пока не будет установлен прочный и длительный мир, уважающий права Украины; что любой длительный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности", - заявил Макрон.

