​Макрон резко отреагировал на оскорбления в адрес его жены в Facebook

Президент Франции Эмманюэль Макрон пожелал гражданам Бразилии такого президента, который будет вести себя на высоте своих обязанностей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной проблемам Амазонии.

Он выразил сожаление в связи с недавними высказываниями бразильского лидера Жаира Болсонару в Facebook, задевающими первую леди Франции Брижит Макрон. Французский лидер расценил эти заявления как "крайне невежливые". "Надеюсь, что у Бразилии будет такой президент, который станет вести себя на высоте своих обязанностей", - сказал он.

В минувшее воскресенье один из подписчиков Болсонару в Facebook оставил на его официальной странице комментарий, касающийся внешности первой леди Франции. Этот человек разместил фотоколлаж, на котором изображены лидеры Бразилии и Франции со своими супругами. "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару", - гласила подпись к картинке. "Президент, Макрон вам просто завидует", - добавил от себя пользователь, опубликовавший фото.

К этому комментарию с официального аккаунта Болсонару был размещен следующий ответ: "Не унижай парня, ха-ха". В пресс-службе президента Бразилии не стали подтверждать, принадлежат ли эти слова самому главе государства или кому-то из его помощников.