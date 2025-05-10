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Макрон рассказал о планах по формированию военного контингента в Украине

Макрон рассказал о планах по формированию военного контингента в Украине "Коалиция решительных" готовит предложение по вводу военного контингента для Украины.
Другие страны
10 мая 2025 г. 17:21
Макрон рассказал о планах по формированию военного контингента в Украине

"Коалиция решительных" готовит предложение по вводу военного контингента для Украины.

Как передает Report, со ссылкой на украинские СМИ, об этом на заседании "коалиции" заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Длительный мир требует реальных международных гарантий безопасности, поэтому мы укрепляем нашу коалицию, готовим предложение по формированию контингента в соответствии с мартовскими предложениями. Эта работа с партнерами идет ежедневно", - подчеркнул он в субботу в Киеве.

По словам Макрона, возможное 30-дневное перемирие между Украиной и РФ нужно использовать для выполнения всех соответствующих параметров для поддержания такого мира.

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Версия на азербайджанском языке Makron Ukraynada hərbi kontingentin formalaşdırılması üzrə planlar haqqında danışıb

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