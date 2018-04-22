Макрон рассказал, какой подарок везет Трампу с севера Франции

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон везет в подарок своему американскому коллеге Дональду Трампу дуб с севера Франции как символ долгих отношений двух стран.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Макрон заявил в воскресенье в интервью телеканалу Fox News.

"Когда наша свобода была атакована, тысячи ваших молодых людей прибыли сюда и погибли здесь за мою страну. Это история наших отношений… Поэтому я подарю вашему президенту дуб, который взят в очень символичном, особенно для ваших морпехов, месте — с севера Франции. Мы вместе посадим это (дерево) в его саду, потому что для меня это символ наших долгосрочных отношений", — сказал он