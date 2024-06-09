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Макрон распустил Нацсобрание и назначил досрочные парламентские выборы

Макрон распустил Нацсобрание и назначил досрочные парламентские выборы Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и проведении досрочных выборов.
Другие страны
9 июня 2024 г. 23:43
Макрон распустил Нацсобрание и назначил досрочные парламентские выборы

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял решение о роспуске Национального собрания (нижней палаты французского парламента) и проведении досрочных выборов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Франция нуждается в ясном парламентском большинстве, чтобы действовать в спокойствии и согласии, - сказал президент в телеобращении к французам. - Я назначаю досрочные парламентские выборы. Первый тур состоится 30 июня, а второй - 7 июля".

Таким образом, Макрон признал тяжелое поражение президентской партии "Ренессанс" на выборах в Европейский парламент (ЕП), где она набрала вдвое меньше голосов (15,4%), чем оппозиционная правая партия "Национальное объединение", которую поддержали 32% электората.

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