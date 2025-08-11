Макрон раскритиковал план Нетаньяху по Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал планы Израиля по активизации военной операции в секторе Газа, назвав их катастрофой, которая вот-вот произойдет.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

“Заявление израильского кабинета министров о расширении своих операций в городе Газа и лагерях Маваси предвещает небывалую по масштабам катастрофу и безудержное стремление к перманентной войне”, - заявил Макрон.

По его словам, война в секторе Газа должна закончиться немедленно, с установлением постоянного прекращения огня.

Президент Франции также предложил создать международную коалицию под мандатом ООН для стабилизации обстановки в секторе Газа.