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Макрон: Путин изолировал себя

Макрон: Путин изолировал себя Вторжение в Украину стало исторической и фундаментальной ошибкой российского президента Владимира Путина.
Другие страны
4 июня 2022 г. 08:55
Макрон: Путин изолировал себя

Вторжение в Украину стало исторической и фундаментальной ошибкой российского президента Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я думаю, и я сказал ему, что он совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории. Я думаю, что он изолировал себя. Изолировать себя - это одно, а сможет ли выбраться из этого - трудный путь", - сказал французский лидер.

Макрон отметил, что нельзя "унижать" Россию из-за войны в Украине, чтобы, "когда завершатся боевые действия, мы могли проложить выход дипломатическим путем".

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Версия на английском языке Macron: Putin is now isolated
Версия на азербайджанском языке Makron: “Putin özünü təcrid edib, bundan çıxa bilmək çətindir”

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