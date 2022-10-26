Макрон проводит в Париже переговоры с Шольцем

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц приступили в среду днем к переговорам в Париже, чтобы преодолеть усилившиеся в последнее время франко-германские разногласия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц приступили в среду днем к переговорам в Париже, чтобы преодолеть усилившиеся в последнее время франко-германские разногласия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

Первоначально на этот день было намечено заседание франко-германского совета министров в коммуне Фонтенбло. Однако в виду различий сторон по ряду вопросов она была отложена до января следующего года. По предложению Макрона лидеры решили встретиться вместо этого один на один, чтобы попытаться сблизить позиции.

Как отмечают французские аналитики, в последние месяцы отношения Парижа и Берлина стали напряженными на фоне разногласий по вопросам оборонной политики, урегулирования энергетического кризиса в ЕС на фоне украинского конфликта. В Париже также недовольны отказом Берлина договориться об установлении потолка цен на газ и его намерением оказать массивную поддержку немецким предприятиям в размере 200 млрд евро, что, по мнению Франции, ставит в неравное положение другие европейские компании на фоне энергетических трудностей.

В администрации Макрона ограничились дипломатичными формулировками о том, что "после недавнего обмена мнениями в Берлине и Брюсселе лидеры двух стран продолжат обсуждение вопросов обороны, экономики и энергетики с целью укрепления франко-германского сотрудничества".