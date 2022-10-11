Макрон провел заседание Совета по обороне Франции в узком составе

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в понедельник вечером внеочередное заседание Совета по обороне в ограниченном составе, вернувшись из поездки по регионам.

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в понедельник вечером внеочередное заседание Совета по обороне в ограниченном составе, вернувшись из поездки по регионам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

Отмечается, что в заседании приняли участие министр иностранных дел страны Катрин Колонна, а также министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

Напомним, что ранее французский лидер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого выразил серьезную озабоченность в связи с ударами ВС РФ по ряду объектов на территории Украины. По мнению Макрона, эти удары "меняют характер конфликта".