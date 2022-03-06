Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

Макрон провел телефонный разговор с ЗеленскимПрезидент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили в том числе и предоставление Украине гуманитарной помощи.
"Сегодня я разговаривал с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Помимо приоритетных требований в отношении России, мы пытаемся защитить целостность гражданских ядерных объектов Украины: прекращение огня и защита мирных жителей", - сказал французский лидер.
J'ai parlé aujourd'hui au Président Poutine puis au Président Zelensky. Nous engageons un travail pour préserver l'intégrité des installations nucléaires civiles de l'Ukraine, en plus des exigences prioritaires portées à la Russie : cessez-le-feu et protection des civils.