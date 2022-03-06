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Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

Макрон провел телефонный разговор с Зеленским Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили в том числе и предоставление Украине гуманитарной помощи.
Другие страны
6 марта 2022 г. 23:51
Макрон провел телефонный разговор с Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили в том числе и предоставление Украине гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом Макрон написал в своем Twitter-аккаунте.

"Сегодня я разговаривал с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Помимо приоритетных требований в отношении России, мы пытаемся защитить целостность гражданских ядерных объектов Украины: прекращение огня и защита мирных жителей", - сказал французский лидер.

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