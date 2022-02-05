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Макрон проведет переговоры с Байденом и Эрдоганом по Украине

Макрон проведет переговоры с Байденом и Эрдоганом по Украине Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом США Джозефом Байденом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые хотят выступить посредниками в урегулировании российско-украинского конфликта.
Другие страны
5 февраля 2022 г. 04:09
Макрон проведет переговоры с Байденом и Эрдоганом по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет переговоры с президентом США Джозефом Байденом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые хотят выступить посредниками в урегулировании российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Макрон сказал, что по этому поводу поговорит по телефону с лидерами США и Турции.

Макрон, у которого в четверг были телефонные разговоры со многими главами, в том числе с президентами России и Украины, 7-8 февраля встретится с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, соответственно в Москве и в Киеве.

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Версия на азербайджанском языке Makron Ukrayna məsələsi ilə bağlı Bayden və Ərdoğanla danışıqlar aparacaq

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