Макрон проведет межведомственное совещание из-за погромов во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в четверг экстренное межведомственное совещание из-за произошедших минувшей ночью погромов в стране.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в четверг экстренное межведомственное совещание из-за произошедших минувшей ночью погромов в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM.

По его данным, заседание начнется в 08:00 по местному времени в Министерстве внутренних дел страны.

Ущерб от действий погромщиков до сих пор до конца не уточнен. Известно о десятках сожженных автомобилей правоохранительных органов по всей стране. Также неизвестные поджигали полицейские участки, мэрии и школы. В коммуне Кламар столичного региона Иль-де-Франс был сожжен трамвай.

Беспорядки начались после того, как 27 июня полицейский патруль во время проверки на дорогах в Нантере попытался остановить автомобиль. 17-летний водитель отказался подчиниться требованиям и нажал на газ. Тогда страж порядка выстрелил в него, убив на месте.

Полицейский, который воспользовался табельным оружием, задержан по подозрению в умышленном убийстве и помещен под стражу. Прокуратура Нантера начала расследование в связи с отказом подчиниться требованиям сотрудников правоохранительных органов. После инцидента в пригородах Парижа прокатилась волна беспорядков, в ходе которых были ранены 24 полицейских.