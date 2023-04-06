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Макрон против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран

Макрон против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей и считает важным исключить возможность его использования в нынешнем конфликте в Украине.
Другие страны
6 апреля 2023 г. 14:39
Макрон против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран

Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей и считает важным исключить возможность его использования в нынешнем конфликте в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

"Франция разделяет желание [КНР] о том, что ядерное оружие должно быть исключено из этого конфликта. Это подразумевает соблюдение международных договоров в данной сфере. Также ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе", - сказал он.

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Версия на английском языке Macron against deployment of nuclear weapons outside the countries with them

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