Макрон против размещения ядерного оружия за пределами обладающих им стран

Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей и считает важным исключить возможность его использования в нынешнем конфликте в Украине.

Франция выступает против распространения ядерного оружия за пределы его стран-обладателей и считает важным исключить возможность его использования в нынешнем конфликте в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

"Франция разделяет желание [КНР] о том, что ядерное оружие должно быть исключено из этого конфликта. Это подразумевает соблюдение международных договоров в данной сфере. Также ни в коем случае ядерное оружие не должно размещаться за пределами обладающих им стран, особенно в Европе", - сказал он.