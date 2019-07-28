Макрон признал, что протесты "желтых жилетов" вызваны несправедливостью во Франции

Социальная несправедливость и сложное финансово-экономическое положение части населения являются теми неурегулированными проблемами Франции, которые приводят к протестам "желтых жилетов".

Как передаёт Report, такое мнение высказал в субботу президент страны Эмманюэль Макрон. Репортаж о его общении с журналистами и жителями города Борм-ле-Мимоза, находящегося рядом с летней президентской резиденцией, фортом Брегансон, показал телеканал BFM.

"В нашей стране продолжают оставаться нерешенными давно известные нам глубокие проблемы, вызванные существующей (социальной) несправедливостью и экономическими трудностями населения", - признал президент. Отвечая при этом на вопрос о ситуации с протестами "желтых жилетов" он сказал: "Я абсолютно не считаю, что то, что в определенный момент вызвало искреннюю ярость части французского населения, теперь уже более не существует".

"На мой взгляд, мы смогли дать ответ на часть проблем - но в то же время остается и часть неурегулированных вопросов, по которым мы не смогли принять должных мер, так как это требует времени. Есть также такие причины возмущения людей, возможности устранить которые не существует в ближайшей перспективе", - указал французский президент.

Он подчеркнул, что в сентябре, с окончанием летнего периода, "надлежит принять конкретные меры с тем, чтобы улучшить условия жизни" недовольных граждан. Макрон уже дал соответствующие указания правительству, "чтобы его деятельность была более очевидной".