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Макрон произведет перестановки в правительстве

Макрон произведет перестановки в правительстве Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время произведет перестановки в правительстве, при этом премьер-министр республики Элизабет Борн сохранит свой пост.
Другие страны
18 июля 2023 г. 00:44
Макрон произведет перестановки в правительстве

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время произведет перестановки в правительстве, при этом премьер-министр республики Элизабет Борн сохранит свой пост.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По его данным, французский лидер объявит об изменениях в составе кабмина до конца текущей недели.

"Исполнительная власть должна работать и готовиться к началу нового учебного года. Для обеспечения стабильности и предметной работы президент принял решение не менять премьер-министра", - отмечает канал.

Ранее Макрон на фоне распространяющихся в СМИ слухов о возможных перестановках в правительстве неоднократно подчеркивал, что Борн пользуется его полным доверием. После принятия скандальной пенсионной реформы, вызвавшей масштабные протесты по всей стране, французский президент дал премьеру 100 дней на "перезапуск" деятельности правительства. Этот срок истек 14 июля. Кабмин намерен в ближайшее время представить результаты проделанной работы.

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