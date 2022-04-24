Макрон проголосовал на выборах президента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, проголосовал в воскресенье в приморском городе Ле-Туке (север страны) в ходе второго тура выборов главы государства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, баллотирующийся на второй срок, проголосовал в воскресенье в приморском городе Ле-Туке (север страны) в ходе второго тура выборов главы государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию ведет телеканал LCI.

Действующий президент пришел на избирательный участок в сопровождении супруги Брижит Макрон. В Ле-Туке семье принадлежит загородный дом. Супруги были без защитных масок. Они пообщались с жителями коммуны, с утра ожидавшими президентскую чету перед временным зданием мэрии, где организован участок для голосования.

Ожидается, что первые официальные предварительные результаты голосования станут известны еще до полуночи. Согласно действующему в республике законодательству, публикация каких-либо данных опросов или оценок хода выборов до завершения голосования запрещена. Тем, кто нарушит запрет, грозит штраф в размере 75 тыс. евро. Это правило распространяется и на зарубежные СМИ. Первые предварительные результаты голосования могут поэтому быть обнародованы только после того, как по всей стране закроются избирательные участки.