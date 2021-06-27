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Макрон проголосовал на региональных и департаментских выборах

Макрон проголосовал на региональных и департаментских выборах Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл на избирательный участок в коммуне Ле-Туке (департамент Па-де-Кале, регион О-де-Франс).
Другие страны
27 июня 2021 г. 16:25
Макрон проголосовал на региональных и департаментских выборах
Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл на избирательный участок в коммуне Ле-Туке (департамент Па-де-Кале, регион О-де-Франс).

Как передает Report, об этом свидетельствует репортаж телеканала BFM.

Макрон проголосовал на выборах руководителей регионов и членов департаментских советов, которые проходят в воскресенье по всей стране.

Глава государства традиционно голосует именно в этом курортном городе на северо-западе республики, который небезосновательно называют городом миллионеров. В центральном квартале, застроенном особняками, находится его неофициальная резиденция - большая четырехэтажная вилла Монежан. Супруга французского лидера Брижит унаследовала ее от своих родителей, богатых промышленников региона.

Эмманюэль и Брижит Макрон были встречены на избирательном участке, расположенном в местном дворце конгрессов, руководством города и департамента. Несмотря на ливень, президента ожидали и местные жители, с которыми он пообщался у входа в здание.

Все, включая охрану, были в защитных масках. В соответствии с установленными санитарными правилами Макрон пришел на выборы со своей авторучкой.

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