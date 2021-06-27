Макрон проголосовал на региональных и департаментских выборах

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл на избирательный участок в коммуне Ле-Туке (департамент Па-де-Кале, регион О-де-Франс).

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл на избирательный участок в коммуне Ле-Туке (департамент Па-де-Кале, регион О-де-Франс).

Как передает Report, об этом свидетельствует репортаж телеканала BFM.

Макрон проголосовал на выборах руководителей регионов и членов департаментских советов, которые проходят в воскресенье по всей стране.

Глава государства традиционно голосует именно в этом курортном городе на северо-западе республики, который небезосновательно называют городом миллионеров. В центральном квартале, застроенном особняками, находится его неофициальная резиденция - большая четырехэтажная вилла Монежан. Супруга французского лидера Брижит унаследовала ее от своих родителей, богатых промышленников региона.

Эмманюэль и Брижит Макрон были встречены на избирательном участке, расположенном в местном дворце конгрессов, руководством города и департамента. Несмотря на ливень, президента ожидали и местные жители, с которыми он пообщался у входа в здание.

Все, включая охрану, были в защитных масках. В соответствии с установленными санитарными правилами Макрон пришел на выборы со своей авторучкой.