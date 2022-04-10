Макрон проголосовал на президентских выборах

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон проголосовал во временном здании мэрии приморского города Ле-Туке (север страны) в ходе первого тура выборов главы государства.

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон проголосовал во временном здании мэрии приморского города Ле-Туке (север страны) в ходе первого тура выборов главы государства.

Как передает Report, об этом свидетельствует трансляция телеканала BFM .

Глава государства и его супруга Брижит Макрон пришли на избирательный участок в коммуне, где семье принадлежит загородный дом, без защитных масок. Они в течение четверти часа активно общались с местными жителями, ожидавшими первую чету около здания. Макрон проголосовал последним из 12 кандидатов, участвующих в первом туре выборов.

Кандидат "Национального объединения" Марин Ле Пен, являющаяся, по мнению экспертов, его главной соперницей, голосовала в этом же департаменте Па-де-Кале, но в другой коммуне - Энен-Бомон, которую она представляет в парламенте.

На всей территории материковой части Франции участки открылись в воскресенье в 08:00 по местному времени (10:00 - бакинское время). Жители заморских департаментов страны имели возможность проголосовать еще в субботу по парижскому времени в связи с разницей часовых поясов.