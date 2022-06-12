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Макрон проголосовал на парламентских выборах во Франции

Макрон проголосовал на парламентских выборах во Франции Президент Франции Эмманюэль Макрон проголосовал на выборах в Национальное собрание страны (нижняя палата парламента). Вместе с супругой Брижит он прибыл на избирательный участок в приморском городе Ле-Туке (север страны).
Другие страны
12 июня 2022 г. 15:47
Макрон проголосовал на парламентских выборах во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон проголосовал на выборах в Национальное собрание страны (нижняя палата парламента). Вместе с супругой Брижит он прибыл на избирательный участок в приморском городе Ле-Туке (север страны).

Как передает Report, кадры прибытия транслировал телеканал BFM.

Чуть ранее проголосовала премьер-министр Элизабет Борн, которая также принимает участие в этих выборах в департаменте Кальвадос (регион Нормандия). Для нее это первые парламентские выборы в качестве кандидата, на которых она представляет президентское большинство. Она баллотируется в округе, где в ходе президентских выборов большая часть избирателей голосовала за Макрона.

Вместе с Борн борьбу за мандаты ведут еще 14 министров - более половины членов нынешнего кабинета. Президент уже предупредил, что члены правительства, которые проиграют в своих избирательных округах, не смогут оставаться в составе кабмина.

Лидеры оппозиционных сил также проголосовали с самого утра: на своих участках отметились кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и глава левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон.

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