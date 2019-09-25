Эммануэль Макрон: Процедура депортации незаконных мигрантов из Франции упростится

"Процедура депортации незаконных мигрантов из Франции будет упрощена".

Как сообщает местное бюро Report, об этом в заявлении журналистам сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Глава государства заявил о неэффективности принятых до сих пор мер по депортации лиц, незаконно проживающих во Франции, и объяснил это длительностью процедуры депортации.

Э.Макрон отметил о внесении в ближайшее время изменений в правила депортации нелегальных иммигрантов и лиц, получивших отказ на предоставление убежища, и добавил, что процедура депортации будет ускорена.

Напомним, что новые предложения правительства по поводу мигрантов с 30 сентября начнут обсуждаться в Национальной ассамблее Франции.