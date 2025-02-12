Макрон призвал уважать стремление жителей Газы к созданию палестинского государства

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о неприемлемости для Парижа инициативы президента США Дональда Трампа о долгосрочном владении сектором Газа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о неприемлемости для Парижа инициативы президента США Дональда Трампа о долгосрочном владении сектором Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в интервью телеканалу CNN.

"Газа - это не пустынная территория, а земля, где проживают и хотят оставаться два миллиона человек, - приводит BFMTV слова Макрона. - Нельзя сказать двум миллионам, чтобы они ушли".

По его словам, необходимо найти для сектора Газа политическое решение, "уважающее желание палестинского народа иметь собственное государство". Он также призвал уважать суверенитет Египта и Иордании.

4 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме объявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Он высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы "заплатить за это".