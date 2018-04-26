Макрон призвал усилить борьбу против терроризма в киберпространстве

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости усилить борьбу против терроризма в киберпространстве.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, выступая на конференции по борьбе с финансированием терроризма, французский лидер отметил, что террористы "мобильны и изобретательны, они постоянно меняют тактику, используют все современные технологии, они присутствуют в интернете, манипулируют общественным мнением".

"Они используют все современные формы финансирования", — подчеркнул Макрон.

"Новый этап, который мы должны перейти в борьбе с "Исламским государством" и "Аль-Каидой" заключаются не только в том, чтобы продолжать бороться с терроризмом на всех фронтах, на всех территориях, но и в том, чтобы находить новые методы, чтобы их нейтрализовать… Надо, прежде всего, продолжать отбирать пространство у террористов. Это прежде всего, территориальная борьба, и мы должны ее вести до конца. Я хочу кратно вернуться к трем компонентам этой битвы, по которым нужно продолжать и усиливать нашу деятельность. Первое место — это киберпространство", — продолжил президент Франции.