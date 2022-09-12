Макрон призвал Путина прекратить войну в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказался за прекращение специальной военной операции РФ на территории Украины и начало переговоров.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказался за прекращение войны РФ на территории Украины и начало переговоров.

Как передает Report , об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Елисейский дворец.

В публикации отмечается, что по случаю телефонного разговора Макрон напомнил о своем требовании, чтобы военные действия со стороны РФ были прекращены как можно скорее и высказался за начало переговоров России с украинской стороной.

В Елисейском дворце подчеркнули, что президент Франции также выразил Путину обеспокоенность по ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС.