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Макрон призвал Путина прекратить войну в Украине

Макрон призвал Путина прекратить войну в Украине Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказался за прекращение специальной военной операции РФ на территории Украины и начало переговоров.
Другие страны
12 сентября 2022 г. 07:13
Макрон призвал Путина прекратить войну в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным высказался за прекращение войны РФ на территории Украины и начало переговоров.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Елисейский дворец.

В публикации отмечается, что по случаю телефонного разговора Макрон напомнил о своем требовании, чтобы военные действия со стороны РФ были прекращены как можно скорее и высказался за начало переговоров России с украинской стороной.

В Елисейском дворце подчеркнули, что президент Франции также выразил Путину обеспокоенность по ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС.

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