Макрон призвал Путина прекратить военную операцию в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал к немедленному прекращению специальной военной операции в Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал к немедленному прекращению специальной военной операции в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент призвал немедленно остановить российское военное наступление", - заявили в администрации Макрона. По словам представителя Елисейского дворца, президент Франции позвонил Путину после проведенного ранее разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. В администрации отметили, что Макрон обратил внимание российской стороны, что "Россия подверглась санкциям из-за своих действий".