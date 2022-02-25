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Макрон призвал Путина прекратить военную операцию в Украине

Макрон призвал Путина прекратить военную операцию в Украине Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал к немедленному прекращению специальной военной операции в Украине.
Другие страны
25 февраля 2022 г. 05:17
Макрон призвал Путина прекратить военную операцию в Украине
Владимир Путин и Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал к немедленному прекращению специальной военной операции в Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент призвал немедленно остановить российское военное наступление", - заявили в администрации Макрона. По словам представителя Елисейского дворца, президент Франции позвонил Путину после проведенного ранее разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. В администрации отметили, что Макрон обратил внимание российской стороны, что "Россия подверглась санкциям из-за своих действий".

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Версия на азербайджанском языке Makron Putini Ukraynada hərbi əməliyyatı dayandırmağa çağırıb

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