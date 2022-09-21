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Макрон призвал поддержать усилия МАГАТЭ в предотвращении ядерных инцидентов

Макрон призвал поддержать усилия МАГАТЭ в предотвращении ядерных инцидентов Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН призвал мировое сообщество поддержать усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в деле предотвращения ядерных инцидентов в Украи
Другие страны
21 сентября 2022 г. 02:43
Макрон призвал поддержать усилия МАГАТЭ в предотвращении ядерных инцидентов

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН призвал мировое сообщество поддержать усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в деле предотвращения ядерных инцидентов в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Наша задача состоит в том, чтобы поддержать усилия МАГАТЭ в целях предотвращения последствий военных действий для ядерной безопасности", - сказал Макрон. Он напомнил, что "недавно состоялась миссия агентства в Украину, по итогам которой", по словам французского лидера, был подготовлен независимый доклад. "Давайте работать вместе, чтобы предотвратить риск ядерных инцидентов, последствия которых могли бы быть катастрофическими", - призвал Макрон участников сессии.

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Версия на азербайджанском языке Makron nüvə insidentlərinin qarşısının alınmasında AEBA-nı dəstəkləməyə çağırıb

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