Макрон призвал пересмотреть Шенгенскую зону

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за пересмотр Шенгенской системы, создание общей пограничной полиции и европейского офиса по представлению убежища.

Об этом, как передает Report, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

"Мы должны пересмотреть Шенгенскую зону: все, кто хочет участвовать, должны исполнять обязательства по ответственности (строгий пограничный контроль) и солидарности (одна и та же политика по предоставлению убежища, с одними и теми же правилами приема и отказа)", - пишет Макрон в своей колонке, которую в понедельник вечером опубликовали французские СМИ.

Президент Франции предлагает создать "общую пограничную полицию и европейский офис по предоставлению убежища". Макрон отмечает, что необходимы "строгие обязательства по осуществлению контроля, европейская солидарность, в которую вносит вклад каждая страна, под руководством Европейского совета безопасности".