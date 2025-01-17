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Макрон призвал Израиль вывести свои войска из Ливана

Макрон призвал Израиль вывести свои войска из Ливана Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль ускорить вывод своих войск из Ливана, сославшись на сроки соглашения о прекращении огня.
Другие страны
17 января 2025 г. 18:54
Макрон призвал Израиль вывести свои войска из Ливана

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль ускорить вывод своих войск из Ливана, сославшись на сроки соглашения о прекращении огня.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

"Нам нужен полный вывод израильской армии", - сказал Макрон, выступая вместе с новым президентом Ливана Джозефом Ауном, который до своего избрания на пост являлся командующим ливанскими вооруженными силами.

Он также отметил о необходимости увеличить мощь вооруженных сил Ливана.

"Мы поддерживаем <...> увеличение мощи ливанских вооруженных сил. Ливанские вооруженные силы - это опора суверенитета Ливана", - сказал он.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и группировкой "Хезболла", вступившее в силу 27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции, требует, чтобы израильские войска были выведены из Южного Ливана в течение 60 дней после подписания, а "Хезболла", в свою очередь вывела всех своих бойцов и оружие с юга страны.

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Версия на английском языке Macron calls on Israel to withdraw its troops from Lebanon

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