Макрон призвал Израиль вывести свои войска из Ливана

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль ускорить вывод своих войск из Ливана, сославшись на сроки соглашения о прекращении огня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Израиль ускорить вывод своих войск из Ливана, сославшись на сроки соглашения о прекращении огня.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Reuters.

"Нам нужен полный вывод израильской армии", - сказал Макрон, выступая вместе с новым президентом Ливана Джозефом Ауном, который до своего избрания на пост являлся командующим ливанскими вооруженными силами.

Он также отметил о необходимости увеличить мощь вооруженных сил Ливана.

"Мы поддерживаем <...> увеличение мощи ливанских вооруженных сил. Ливанские вооруженные силы - это опора суверенитета Ливана", - сказал он.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и группировкой "Хезболла", вступившее в силу 27 ноября 2024 года при посредничестве США и Франции, требует, чтобы израильские войска были выведены из Южного Ливана в течение 60 дней после подписания, а "Хезболла", в свою очередь вывела всех своих бойцов и оружие с юга страны.